Над Ленобластью сбили три БПЛА, сообщил Дрозденко

Ранее ВСУ впервые применили против России кассетные артиллерийские снаряды, установленные на беспилотники дальнего следования. После атаки на Ленинградскую область часть подавленных дронов сохранила боевую часть, что позволило изучить её состав. Также сообщалось, что после атаки БПЛА в Туапсе продолжаются поиски девочки под завалами дома. Связь с ребёнком отсутствует уже более суток. Диван, на котором спала девочка, найден в 30 метрах от эпицентра удара, на месте работают спасатели и местные жители.