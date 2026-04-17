17 апреля, 02:52

Росавиация сообщила об ограничениях в Пулково и Храброво

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области также сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в Калининград и из него. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов, сообщили в Росавиации.

Пассажирам рекомендуется следить за информацией на сайтах аэропортов. О причинах введения ограничений официально не сообщается. Время их снятия пока не объявлено.

Временные ограничения на полёты ввели в аэропортах Ярославля и Череповца
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о трёх сбитых беспилотниках ВСУ. В воздушном пространстве региона объявлялась опасность атаки БПЛА. Жителей предупреждали о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Виталий Приходько
