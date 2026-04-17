17 апреля, 04:46

В Ленобласти загорелось складское помещение после падения обломков БПЛА

Обложка © Life.ru

В Выборгском районе Ленинградской области произошло возгорание складского помещения в результате падения обломков дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В Выборгском районе в Ермилово, при отражении атаки БПЛА, в результате падения обломков, произошло возгорание складского помещения. Пострадавших нет. На место происшествия привлечены пожарные части района», — говорится в сообщении.

Расчёты ПВО за ночь уничтожили 62 украинских беспилотника над регионами России
Напомним, расчёты противовоздушной обороны в Ленинградской области сбили семь беспилотников. В районе Пулковских высот в результате падения БПЛА осколками повреждены одно транспортное средство и окна соседнего здания. Пострадавших по предварительной информации нет. Боевая работа продолжается.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
