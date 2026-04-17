17 апреля, 04:37

Расчёты ПВО за ночь уничтожили 62 украинских беспилотника над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 62 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 16 апреля до 7:00 мск 17 апреля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Украинские беспилотники сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Республики Крым.

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 7
Тем временем, пять самолётов не могут приземлиться в аэропорту Пулково из-за атаки украинских БПЛА по Ленобласти. Прямо сейчас самолёт Air Cairo из Шарм-эль-Шейха летает кругами в районе Пскова. Два борта «Победы» находятся в Вологодской области: один — у озера Белое, другой — в районе деревни Избоищи. Примерно там же — два самолёта авиакомпании «Россия» из Сургута и Перми. В данный момент в аэропорту задерживаются 11 рейсов на взлёт, ещё 8 отменены. На посадку также отменены 6 самолётов.

Алена Пенчугина
