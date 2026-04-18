18 апреля, 00:59

Расчёты ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь, уничтожено 22 дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

В Севастополе силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. В общей сложности сбито 22 БПЛА, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 22 БПЛА. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя — никто из людей не пострадал», — уточнил Развожаев в канале на платформе Max.

Строящийся многоквартирный дом в Воронеже пострадал от падения частей БПЛА
Ранее в Севастополе системы ПВО сбили два украинских беспилотника, в районе Казачьей Бухты загорелся резервуар с остатками топлива. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что возгорание произошло из-за падения сбитого БПЛА. Пострадавших нет. Инцидент не повлияет на обеспечение города топливом, так как в резервуаре не было запасов горючего.

Виталий Приходько
