18 апреля, 02:52

Росавиация ввела план «Ковёр» в шести аэропортах, в двух сняла

Временные ограничения на полёты были введены в шести российских аэропортах для обеспечения безопасности воздушного движения, в двух авиагаванях меры были сняты. Кроме того, маршрут, следующий в/из Калининграда, на данный момент сталкивается с трудностями, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Пенза, Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка), Пулково, Казань, Чебоксары. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в заявлении ведомства.

Ограничительные меры были сняты аэропортах Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево).

Ранее в Новокуйбышевске Самарской области произошла серия взрывов. Системы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку беспилотников. Жители слышали громкие звуки около 4:30 утра в восточной и северной частях города. Очевидцы сообщили о 6-8 взрывах и вспышках в небе. В городе была активирована сирена воздушной тревоги.

Тимур Хингеев
