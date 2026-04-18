11 украинских дронов сбили над Ленобластью, атака ВСУ продолжается

Системы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Боевая работа сил ПВО продолжается.

Первую информацию о воздушной атаке Александр Дрозденко опубликовал в 1:41 по московскому времени. Он отметил возможное снижение скорости мобильного интернета. Первые две цели были сбиты в 4:12. Затем в 4:48 силы ПВО уничтожили ещё шесть беспилотников. В 4:58 количество сбитых дронов увеличилось до 11.

В связи с ситуацией Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В расписании возможны корректировки. Ограничения также сказались на маршрутах воздушного движения в Калининград. В аэропорту Храброво возможны изменения в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь. Системы противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.