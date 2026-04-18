18 апреля, 04:42

Удар по святому: Дрон ВСУ атаковал роддом в Новокуйбышевске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Начиная с раннего утра Вооружённые силы Украины (ВСУ) атакуют Самарскую область дронами. Режим угрозы сохраняется. Отмечено падение беспилотного летательного аппарата вблизи родильного дома в городе Новокуйбышевске, в результате чего в здании были выбиты стёкла.

«Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения. На месте развернут оперативный штаб», — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своём телеграм-канале.

Губернатор напомнил, что в случае выявления беспилотного летательного аппарата либо его составных частей необходимо незамедлительно проинформировать экстренные службы по телефону 112. Категорически запрещается осуществлять фото- и видеофиксацию БПЛА, а также последствий их применения.

Серия взрывов прогремела над Новокуйбышевском Самарской области, работает ПВО
Кроме того, системы противовоздушной обороны в Ленинградской области за ночь перехватили 27 украинских дронов. В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано.

Алена Пенчугина
