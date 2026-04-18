18 апреля, 17:11

Врачи оценили состояние пациенток роддома в Новокуйбышевске после атаки БПЛА

Состояние эвакуированных из роддома под Самарой удовлетворительное

Обложка © VK / Вячеслав Федорищев

Обложка © VK / Вячеслав Федорищев

У всех женщин и новорождённых, которых экстренно вывезли из родильного дома в Самарской области из-за падения поблизости беспилотника, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Такую информацию озвучил региональный министр здравоохранения Андрей Орлов в видеозаписи, распространённой губернатором региона Вячеславом Федорищевым на его канале в МАХ.

Губернатор показал кадры последствий падения БПЛА у роддома в Новокуйбышевске. Видео © МАХ / Вячеслав Федорищев

«Состояние всех женщин удовлетворительное, и детишек, которых тоже перевели, тоже все находятся в удовлетворительном состоянии», — сказал он.

По словам министра, перевозка была проведена оперативно, и в настоящий момент все эвакуированные роженицы вместе с новорождёнными размещены в городской больнице.

В Туапсе простились с 29-летней девушкой, погибшей при ночной атаке БПЛА

Напомним, здание роддома в Новокуйбышевске было повреждено в результате атаки БПЛА. Сообщалось, что пострадавших нет, а детей и пациенток перевели в другие медучреждения.

