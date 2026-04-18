В Туапсе простились с 29-летней девушкой, погибшей при ночной атаке БПЛА

В Туапсе в субботу состоялось прощание с 29-летней девушкой, погибшей в результате атаки беспилотников. О церемонии прощания рассказала РИА «Новости» коллега погибшей Светлана.

«Сегодня состоялось прощание с Женей. Организовала прощание, по информации, которой мы обладаем, её родная тётя. Автобус из Туапсе в посёлок Горный, и кафе — всё организовывала она. Подруги её, все коллеги, и управляющая — все поехали», — сказала собеседница агентства.

Светлана уточнила, что Евгения приехала в Туапсе из посёлка Горный, расположенного в том же районе. Девушка работала в одном из цветочных салонов города, снимала жильё в мансарде дома рядом с музыкальной школой.

Именно этот дом, по данным собеседницы агентства, сильно пострадал в результате атаки беспилотников в ночь на четверг. Коллега описала погибшую как энергичную и доброжелательную девушку, которая быстро осваивала профессию и проявляла интерес к работе.

Ранее сообщалось, что в Туапсе 14-летнюю девочку официально признали погибшей после атаки беспилотника на жилой дом, где она находилась вместе с матерью. Решение было принято на основании показаний и характера разрушений, зафиксированных на месте происшествия.