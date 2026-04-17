Отец, потерявший дочь в Туапсе, искал её в горящем доме после атаки ВСУ

Отец 14-летней девочки, которая до сих пор числится пропавшей после ночной атаки ВСУ на Туапсе, до последнего не покидал охваченный огнём дом. Об этом РИА «Новости» рассказал сосед семьи Альберт Абаджев.

По словам мужчины, он вместе с другим соседом и отцом семейства прибежали к загоревшемуся зданию сразу после удара. Они помогли выбраться женщине и её пятилетней дочери. К тому моменту из дома уже вышли все — мать, бабушка и другие дети. Однако глава семьи остался внутри: он искал свою 14-летнюю дочь и пытался до неё добраться, но, как понял Абаджев, это уже было невозможно. Мужчина покинул здание последним. Тем не менее он до утра вместе с другими соседями помогал расчищать завалы разрушенного дома.

Напомним, что в Туапсе продолжаются поиски 14-летней девочки, пропавшей после удара украинского беспилотника по жилому дому. Мать подростка Татьяна, несмотря на травму, лично участвует в разборе завалов. Во время атаки на женщину упала балка — она получила ранение руки, и врачам пришлось накладывать швы. Однако после оказания помощи Татьяна сразу вернулась к месту трагедии. Семья уже пережила страшную утрату: её старший брат погиб в зоне СВО в 2023 году. Сейчас все надежды близких — на то, что девочку удастся найти живой.