Погибшая при атаке на Туапсе девочка находилась в комнате, куда попал дрон

В Туапсе 14-летнюю девочку признали погибшей после атаки беспилотника на жилой дом, где она находилась вместе с матерью. Решение принято на основании показаний и характера разрушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Инцидент произошёл в ночь на 16 апреля в одном из домов, пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе. В момент удара в помещении находились женщина и её 14-летняя дочь, сообщили в администрации Краснодарского края. По словам матери, школьница находилась в комнате, куда непосредственно попал беспилотник, что привело к её полному разрушению.

Представители властей уточнили, что останки ребёнка на данный момент не обнаружены, а работы по разбору завалов продолжаются. Несмотря на отсутствие найденных останков, девочку признали погибшей, опираясь на свидетельства матери и характер повреждений здания. Отмечается, что комната была полностью выжжена и разрушена в результате попадания БПЛА.

Ранее сообщалось, что спасатели не обнаружили под завалами 14-летнюю девочку, которая числится погибшей после атаки беспилотника на жилой дом. Поисково-спасательная операция длилась около суток и была осложнена горным рельефом местности, из-за которого к разрушенному зданию не удалось подвести тяжёлую технику.