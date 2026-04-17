Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 13:42

Мать, потерявшая дочь в Туапсе, не верит в гибель и сама ищет её под завалами

Работа спасателей на месте разбора завалов в Туапсе. Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

Работа спасателей на месте разбора завалов в Туапсе. Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

Татьяна, мать 14-летней Леры, продолжает поиски дочери среди обломков своего дома на улице Сочинской в Туапсе. Об этом сообщает Kub Mash.

Во время атаки беспилотника на здание, на женщину упала балка, в результате чего она получила ранение руки, потребовавшее наложения швов. После оказания медицинской помощи Татьяна вернулась к месту происшествия. Родные описывают Леру как очень скромного и стеснительного подростка. Семья уже пережила трагическую потерю сына, погибшего в зоне СВО в 2023 году.

Выжившая кошка дала надежду семье пропавшей после атаки ВСУ девочки в Туапсе
Выжившая кошка дала надежду семье пропавшей после атаки ВСУ девочки в Туапсе

Ранее Life.ru сообщал, что в Туапсе продолжают искать девочку, пропавшую после атаки ВСУ. Она признана погибшей, но тело пока не найдено. У родных школьница остаются надежда, что она жива.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar