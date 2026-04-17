Мать, потерявшая дочь в Туапсе, не верит в гибель и сама ищет её под завалами

Татьяна, мать 14-летней Леры, продолжает поиски дочери среди обломков своего дома на улице Сочинской в Туапсе. Об этом сообщает Kub Mash.

Во время атаки беспилотника на здание, на женщину упала балка, в результате чего она получила ранение руки, потребовавшее наложения швов. После оказания медицинской помощи Татьяна вернулась к месту происшествия. Родные описывают Леру как очень скромного и стеснительного подростка. Семья уже пережила трагическую потерю сына, погибшего в зоне СВО в 2023 году.

Ранее Life.ru сообщал, что в Туапсе продолжают искать девочку, пропавшую после атаки ВСУ. Она признана погибшей, но тело пока не найдено. У родных школьница остаются надежда, что она жива.