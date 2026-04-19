В Севастополе сбили четыре БПЛА над морем у мыса Херсонес

В Севастополе военные отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Уже сбито четыре БПЛА над морем в районе мыса Херсонес и Северной стороны», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью российские системы ПВО перехватили и ликвидировали 13 украинских беспилотников самолётного типа. Уничтожение целей произошло в небе над Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.