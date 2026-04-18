Девять домов и университет повреждены в Севастополе при атаке БПЛА

В результате атаки дронов ВСУ повреждены девять жилых домов и здание Севастопольского государственного университета, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

В Гагаринском районе сбитый беспилотник упал на резервуар возле микрорайона Казачья Бухта. Жертв нет.

«Никто из людей не пострадал. Дым, который видно сейчас — это догорают остатки топлива. Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: никаких стратегических запасов там не было», — уточнил Развожаев.

В районе Голландия в здании СевГУ выбиты стёкла, на территории найдены обломки. В центре и в районе Инкермана в четырёх многоквартирных домах повреждены окна и одна кухня. Осколками задело пять частных домов, один автомобиль и несколько участков в СНТ. В Ушаковой балке загорелся сварочный пост.

Ранее в Николаеве очевидцы заметили два микроавтобуса с маркировкой «груз 200». В подполье говорят, что это произошло после удара по северо-западной части соседней Херсонской области. Целью атаки, по данным сопротивления, стали бойцы спецназа.