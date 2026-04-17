17 апреля, 09:02

«У меня было 15–20 минут»: Истекающий кровью боец Алтай пять суток вёл охоту на ВСУ

Минобороны: Раненый морпех ВС РФ пять дней один оборонял позиции

Обложка © Telegram / Минобороны России

Раненый осколком рядовой морской пехоты Александр Кириенко с позывным Алтай в одиночку продержался на занятой врагом территории пятеро суток, не сдав позиций. О его истории рассказали в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

В оборонном ведомстве пояснили, что военнослужащий из 61-й гвардейской бригады получил травму во время зачистки посёлка Владимировка в ДНР. Оставшись один после удара дрона, боец прятался в подвалах разбитых зданий и дожидался прихода российских штурмовиков.

«Для коротких марш-бросков я использовал тактическое окно около половины седьмого утра, когда противник производил смену с ночных дронов на дневные. У меня было порядка 15–20 минут на то, чтобы преодолеть часть маршрута», – рассказал сам герой о тех днях.

Морпех также рассказал, что на третьи сутки ВСУ засекли его по оставленной технике, после чего дрон с громкоговорителем навис над убежищем и потребовал сдаться. Российский военный не отреагировал на угрозы и выжил. Когда свои подразделения вошли в посёлок, раненый отказался от эвакуации и продолжил выполнять задачу, попутно передав разведданные о расположении врага, что помогло продвижению штурмовых групп. За этот подвиг бойца представили к ордену Мужества.

Подвиг морпеха Конгро: Российский боец отдал жизнь ради спасения сослуживцев
Ранее Life.ru рассказывал, как боец с позывным Хромой закрыл собой от взрыва двух срочников под Белгородом. При этом сам он погиб.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
