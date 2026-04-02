Подвиг морпеха Конгро: Российский боец отдал жизнь ради спасения сослуживцев

Российский боец из Ульяновской области, морской пехотинец Алексей Конгро отдал свою жизнь при выполнении задания, которое его сослуживцы называют одним из самых опасных. Подробностями поделился военный корреспондент Александр Коц.

Перед бойцом стояла задача — любой ценой доставить боеприпасы и продовольствие товарищам, находившимся на передовых позициях. Использовать технику не представлялось возможным, как и выжидать благоприятных условий — темноты или изменения обстановки. Конгро принял решение идти пешком, практически открыто, под огнём противника.

«Бывают задачи, от которых сразу холод по коже. Понимаешь, что шансы невелики, но даже от тебя одного многое зависит (...) Бывают задачи, когда нельзя ждать ночи или погоды. Ты нужен «на передке» своим. С грузом и поддержкой», — написал Коц.

Противник быстро засёк движение бойца. По нему открыли огонь из миномётов и начали атаковать беспилотниками. Несмотря на это, Алексей сумел уйти от нескольких дронов, а некоторые из них сбил самостоятельно. Ему удалось дойти до назначенной точки и передать груз. Однако силы были на исходе. Как пишет Коц, уклоняться дальше морпех уже не мог. Противник же действовал с беспрецедентной жестокостью и упорством. Мужчина погиб, до конца выполнив свой долг.

Алексей Конгро служил в 177-м полку морской пехоты (группировка войск «Центр»). Ему был 41 год.

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