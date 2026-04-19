Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 20:18

Двое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Брянской области

В Брянской области украинский беспилотник атаковал гражданскую машину. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, инцидент произошёл в селе Зерново Суземского района. Дрон-камикадзе целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего ранения получили два мирных жителя.

Мужчины оперативно доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Богомаз не уточнил состояние раненых, но подчеркнул, что врачи делают всё возможное.

Ранее в Херсонской области украинский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру. Дрон кружил над трансформатором в селе Красный Подол, а затем взорвался рядом с медицинским пунктом, выбив три окна.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar