Двое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Брянской области

В Брянской области украинский беспилотник атаковал гражданскую машину. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, инцидент произошёл в селе Зерново Суземского района. Дрон-камикадзе целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего ранения получили два мирных жителя.

Мужчины оперативно доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Богомаз не уточнил состояние раненых, но подчеркнул, что врачи делают всё возможное.

Ранее в Херсонской области украинский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру. Дрон кружил над трансформатором в селе Красный Подол, а затем взорвался рядом с медицинским пунктом, выбив три окна.