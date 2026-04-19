Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 19:44

Дрон ВСУ повредил медпункт в Херсонской области, выбив три окна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Херсонской области украинский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру. Как сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук, дрон кружил над трансформатором в селе Красный Подол, а затем взорвался рядом с медицинским пунктом, выбив три окна.

Кроме того, в селе Чернянка из-за прилёта снаряда загорелась эко-усадьба «Золотой фазан». К счастью, в обоих инцидентах никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия работают оперативные службы.

В Сумской области уничтожены резервы 80-й бригады ВСУ

Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали Самарскую область. В Новокуйбышевске БПЛА упал у роддома, выбиты стёкла, пострадавших нет. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что детей и пациенток перевели в другие медучреждения. Кроме того, он напомнил о запрете фото- и видеофиксации дронов.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar