Резервы 80-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили в Сумской области в районе села Никольское. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

По данным источника, информацию подтвердил анализ некрологов. Он показал, что военнослужащие погибли в результате огневого поражения. Речь идёт о подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Источник отметил, что ранее эту бригаду экстренно доукомплектовывали пограничниками. На данном участке действуют подразделения группировки «Север».

В Минобороны России сообщали, что за сутки противник на этом направлении потерял до 190 человек. Также уничтожили технику, артиллерию, станции радиоэлектронной борьбы и склады с материальными средствами и боеприпасами.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие опасаются отправки на сумское направление. Среди бойцов ВСУ распространено мнение, что после отправки в Сумскую область они не смогут вернуться или дождаться ротации. Бывшего спецназовца ВСУ предупредили, что отправка в Сумы — это билет в один конец. Его побратимы посоветовали избегать участия в боях в этом районе.