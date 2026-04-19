Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 05:08

В Сумской области уничтожены резервы 80-й бригады ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Резервы 80-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили в Сумской области в районе села Никольское. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

По данным источника, информацию подтвердил анализ некрологов. Он показал, что военнослужащие погибли в результате огневого поражения. Речь идёт о подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Источник отметил, что ранее эту бригаду экстренно доукомплектовывали пограничниками. На данном участке действуют подразделения группировки «Север».

В Минобороны России сообщали, что за сутки противник на этом направлении потерял до 190 человек. Также уничтожили технику, артиллерию, станции радиоэлектронной борьбы и склады с материальными средствами и боеприпасами.

Группировка войск «Юг» за сутки уничтожила 30 блиндажей ВСУ

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие опасаются отправки на сумское направление. Среди бойцов ВСУ распространено мнение, что после отправки в Сумскую область они не смогут вернуться или дождаться ротации. Бывшего спецназовца ВСУ предупредили, что отправка в Сумы — это билет в один конец. Его побратимы посоветовали избегать участия в боях в этом районе.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar