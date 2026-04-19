19 апреля, 04:15

Группировка войск «Юг» за сутки уничтожила 30 блиндажей ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Группировка войск «Юг» нанесли удар по Вооружённым силам Украины (ВСУ) на трёх направлениях. Как сообщил глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев, военнослужащими были уничтожены 30 блиндажей с личным составом.

На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях применялись дроны. В результате поражены 17 антенн связи и БПЛА, уничтожены три терминала Starlink, а также выведены из строя четыре наземных робототехнических комплекса. Также сообщается о поражении двух пунктов управления беспилотной авиацией и 10 дронов.

Бойцы «Запада» и «Севера» в течение суток сбили по 121 беспилотнику ВСУ
Ранее российские силовики сообщили, что украинские военнослужащие отказываются отправляться на Сумское направление. Среди бойцов ВСУ распространено мнение, что после отправки в Сумскую область они не смогут вернуться или дождаться ротации. В лучшем случае солдата может ждать краткосрочный отпуск, после которого многие дезертируют.

Тимур Хингеев
