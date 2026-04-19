За прошедшие сутки военнослужащие группировки «Запад» уничтожили в воздухе 48 беспилотников самолётного типа, 61 тяжёлый квадрокоптер, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 12 барражирующих боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

В число уничтоженных объектов также вошли: четыре миномёта, 19 наземных робототехнических комплексов, 47 пунктов управления БПЛА, станция Starlink и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых сообщил, что за сутки военнослужащие подразделения сбили 58 беспилотников самолётного типа, 56 тяжёлых квадрокоптеров R-18 («Баба-яга») и 7 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Кроме того, были вскрыты и уничтожены 34 пункта управления БПЛА, 3 единицы инженерной техники, 7 НРТК, 12 складов материальных средств и 5 складов боеприпасов противника. Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации также ликвидировали шесть миномётов.

Ранее стало известно, что в результате карательных операций киевского режима на Донбассе погибли почти 5 тысяч мирных жителей, ещё более 13,5 тысячи человек получили ранения. Среди пострадавших — 1275 несовершеннолетних. Разрушено более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включая 138 тысяч жилых домов, 1,5 тысячи школ и 840 больниц. Вынужденно покинули дома более 2,3 миллиона человек.