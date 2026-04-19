В результате карательных операций киевского режима на Донбассе погибли почти 5 тысяч мирных жителей, ещё более 13,5 тысячи человек получили ранения. Среди пострадавших — 1275 несовершеннолетних. Об этом РИА «Новости» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Разрушено более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включая 138 тысяч жилых домов, 1,5 тысячи школ и 840 больниц. Вынужденно покинули дома более 2,3 миллиона человек. С 2014 года численность населения ДНР и ЛНР сократилась с 6,5 до 4,5 миллионов.

В декабре 2025 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении высшего военного и политического руководства Украины — более 40 человек, включая экс-главкома Валерия Залужного, главкома Александра Сырского, экс-президента Петра Порошенко*. Они заочно обвиняются в геноциде. Уголовное дело находится в Верховном суде ДНР.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование 966 уголовных дел в отношении 1 280 лиц, включая украинских военнослужащих, командиров и наёмников из других государств. По этим делам уже вынесено более 1 100 приговоров, часть осуждённых получила пожизненные сроки. В СК подчеркнули, что работа по расследованию подобных преступлений продолжается.

