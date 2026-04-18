Генерал-майор Виктор Николюк назначен командующим оперативного командования «Восток» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник в силовых структурах, пишет РИА «Новости». Украинский «офицер» принимал активное участие в так называемой антитеррористической операции.

«Новым командующим ОК «Восток» ВСУ назначен генерал Виктор Николюк. Украинский «офицер» принимал активное участие в АТО (так называемой антитеррористической операции Украины. — Прим. Life.ru) — убийства мирных жителей Донбасса позволили ему сравнительно рано, в 41 год, дослужиться до генеральского звания», — рассказал источник.

По его словам, Николюк с 2017 года был начальником учебного центра «Десна». В октябре 2021 года его назначили командующим ОК «Север». Он отвечал за построение обороны в Киевской и Черниговской областях в 2022 году. Главнокомандующие Валерий Залужный и Александр Сырский не были удовлетворены его деятельностью. Николюка освободили от должности и перевели на штабную работу. Источник также сообщил, что новый командующий содержит шесть личных помощников, несколько советников, собственную пресс-службу и службу безопасности.

Ранее сообщалось, что украинское командование отправило в отставку генерала Сергея Сирченко. Он официально отвечал за оборону Славянско-Краматорской агломерации. Ещё в конце прошлого года группировка войск «Восток» отстранила Сирченко от управления ситуацией западнее Северска. После его ухода на этом направлении образовали тактическую группу «Соледар». Командовать ей поставили бригадного генерала Дениса Майстренко.