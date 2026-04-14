Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 17:24

Российская Армия выдавливает гарнизон ВСУ из Славянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наступление российских войск спровоцировало массовое бегство Вооружённых сил Украины из города Славянск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил Герой России генерал-майор Сергей Липовой в беседе с АиФ.

«По данным воздушной разведки, наблюдается бегство из Славянска не только мирного населения, но и самих боевиков ВСУ», — рассказал офицер.

По словам генерала, моральный дух противника уже надломлен. На позициях украинские солдаты удерживаются только благодаря карательным мерам со стороны командования. Липовой подчеркнул, что заградотряды киевского режима стреляют в спину своим же или добивают беспилотниками тех военнослужащих, которые пытаются сдаться в плен российским силам.

В ГД заявили, что битва за Славянск и Краматорск может стать вторым Сталинградом

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ сняло с должности генерала Сергея Сирченко, официально отвечавшего за оборону Славянско-Краматорской агломерации. Ещё в конце прошлого года группировка ВСУ «Восток» отстранила офицера от управления участком западнее Северска, а после его ухода на этом направлении сформировали тактическую группу «Соледар» во главе с бригадным генералом Денисом Майстренко, который ранее командовал 54-й бригадой и учебным центром «Десна».

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar