Наступление российских войск спровоцировало массовое бегство Вооружённых сил Украины из города Славянск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил Герой России генерал-майор Сергей Липовой в беседе с АиФ.

«По данным воздушной разведки, наблюдается бегство из Славянска не только мирного населения, но и самих боевиков ВСУ», — рассказал офицер.

По словам генерала, моральный дух противника уже надломлен. На позициях украинские солдаты удерживаются только благодаря карательным мерам со стороны командования. Липовой подчеркнул, что заградотряды киевского режима стреляют в спину своим же или добивают беспилотниками тех военнослужащих, которые пытаются сдаться в плен российским силам.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ сняло с должности генерала Сергея Сирченко, официально отвечавшего за оборону Славянско-Краматорской агломерации. Ещё в конце прошлого года группировка ВСУ «Восток» отстранила офицера от управления участком западнее Северска, а после его ухода на этом направлении сформировали тактическую группу «Соледар» во главе с бригадным генералом Денисом Майстренко, который ранее командовал 54-й бригадой и учебным центром «Десна».