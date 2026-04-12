Украинское командование отправило в отсавку генерала Сергея Сирченко, который официально отвечал за оборону Славянско-Краматорской агломерации. Об этом журналистам рассказали в российских силовых структурах.

«Ещё в конце прошлого года украинская группировка войск «Восток» отстранила Сирченко от управления ситуацией западнее Северска», — напомнил источник.

После ухода Сирченко на его направлении образовали тактическую группу «Соледар», командовать которой поставили комбрига 54-й бригады, руководившего учебным центром «Десна», бригадного генерала Дениса Майстренко. По мнению собеседника ТАСС, окончательная же отставка офицера, прославившегося военными преступлениями, лишь «документально фиксирует решение декабря 2025 года».

Напомним, о назначении Сергея Сирченко стало известно в декабре минувшего года. В России офицеру ещё в 2023 году заочно предъвили обвинения. По версии следствия, украинский генерал отдавал приказы на совершение атак на Донбасс, в результате которых погибли и пострадали почти 645 человек, в том числе дети.