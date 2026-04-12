Освобождённая жительница Суджи заявила об информационном голоде в оккупации ВСУ
Жительница Суджи Курской области Галина Скобеева, которую удалось вернуть из украинского плена, поделилась подробностями пребывания в оккупации. По её словам, главной проблемой для курян стал полный недостаток информации о происходящем. Об этом передаёт ТАСС.
«У нас был полнейший информационный голод. Когда попали в Сумы, появился интернет, и мы читали, смотрели всё, искали информацию о родных», — рассказала женщина.
Напомним, утром 11 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что последние семь курян, удерживаемых в Сумской области, покинули территорию Украины и направились в сторону Белоруссии. Вечером того же дня все они благополучно вернулись в Курскую область.
Курян захватили в ходе вторжения ВСУ. Сначала пленников разместили в интернате Суджи, затем перевезли в Сумскую область, где они незаконно содержались и принуждались к участию в пропагандистских акциях. Сами пострадавшие рассказывают: им обещали освобождение, но в итоге взяли в плен и подвергли психологическому давлению.
