Сегодня на Родину вернутся последние жители Курской области, которых похитили украинские военные. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Последние курские заложники сегодня вернутся на Родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Белоруссии. Еду встречать», — написала Москалькова в своём телеграм-канале утром 11 апреля.

Ранее Москалькова сообщила, что Киев готов вернуть в РФ пятерых курян, удерживаемых в Сумской области. По её словам, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уже провёл соответствующие обсуждения с профильными ведомствами своей страны.

В ходе вторжения в Курскую область подразделения ВСУ занимались массовым захватом и насильственным вывозом мирных жителей приграничных районов на территорию Украины. Жителей свозили в интернат в Судже, а затем вывозили в Сумскую область, где незаконно удерживали, используя как инструмент пропаганды. Пострадавшие рассказывали, что украинские военные обманом обещали отпустить людей, но вместо этого увозили их в плен, где те подвергались психологическому давлению.