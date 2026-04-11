«Еду встречать»: Москалькова сообщила о возвращении последних курских заложников с Украины
Обложка © VK / Татьяна Москалькова
Сегодня на Родину вернутся последние жители Курской области, которых похитили украинские военные. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Последние курские заложники сегодня вернутся на Родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Белоруссии. Еду встречать», — написала Москалькова в своём телеграм-канале утром 11 апреля.
Ранее Москалькова сообщила, что Киев готов вернуть в РФ пятерых курян, удерживаемых в Сумской области. По её словам, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уже провёл соответствующие обсуждения с профильными ведомствами своей страны.
В ходе вторжения в Курскую область подразделения ВСУ занимались массовым захватом и насильственным вывозом мирных жителей приграничных районов на территорию Украины. Жителей свозили в интернат в Судже, а затем вывозили в Сумскую область, где незаконно удерживали, используя как инструмент пропаганды. Пострадавшие рассказывали, что украинские военные обманом обещали отпустить людей, но вместо этого увозили их в плен, где те подвергались психологическому давлению.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.