10 апреля, 14:38

Москалькова: Киев готов вернуть в РФ пятерых курян, удерживаемых в Сумской области

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Киев подтвердил готовность передать российской стороне пятерых жителей Курской области, находящихся в Сумском регионе. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова по итогам диалога с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

На данный момент речь идёт о пяти курянах из семи, чья судьба обсуждалась в ходе консультаций. Украинский уполномоченный по правам человека уже провёл соответствующие обсуждения с профильными ведомствами своей страны.

Однако процесс ещё не завершён. Российская сторона продолжает работу, чтобы добиться передачи всех семерых граждан, попавших в сложную ситуацию в приграничье.

«Мы надеемся, что к завтрашнему дню у нас будет более благоприятная информация в отношении всех курян», — уточнила Татьяна Николаевна в беседе с ТАСС.

По словам федерального уполномоченного, переговоры с Верховной радой остаются в активной фазе. Сейчас дипломаты и правозащитники прикладывают максимум усилий, чтобы вернуть домой каждого соотечественника.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина активно готовят обмен пленными к Пасхе 12 апреля. По словам омбудсмена, достигнута договорённость, чтобы военнопленные «тоже смогли почувствовать этот праздник».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
