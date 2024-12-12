Группировкой ВСУ «Луганск» начал командовать палач, приказавший убивать детей Донбасса
Разыскиваемый за обстрелы ДНР генерал ВСУ Сирченко возглавил группу «Луганск»
Генерал ВСУ Сергей Сирченко. Фото © Telegram / "Следком"
На пост командира оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Луганск» назначили бригадного генерала Сергея Сирченко, который разыскивается в России за убийство мирных жителей Донбасса. Ранее эту должность занимал нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. О назначении сообщает издание «Украинская правда».
49-летний Сирченко до перехода на новый пост был заместителем командующего оперативным командованием «Восток». В России в 2023 году ему заочно предъявили обвинения за действия, совершённые на посту командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Согласно данным СК России, по его приказу совершалось множество атак на Донбасс, в результате которых пострадали и погибли 645 человек, включая 43 детей.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, а Олег Апостол стал его заместителем. По словам лидера киевского режима, основными задачами Драпатого и Апостола являются значительное улучшение боеспособности ВСУ, обеспечение высокого качества подготовки военнослужащих и внедрение инновационных методов управления личным составом.