Группировкой ВСУ «Луганск» начал командовать палач, приказавший убивать детей Донбасса

На пост командира оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Луганск» назначили бригадного генерала Сергея Сирченко, который разыскивается в России за убийство мирных жителей Донбасса. Ранее эту должность занимал нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. О назначении сообщает издание «Украинская правда».

49-летний Сирченко до перехода на новый пост был заместителем командующего оперативным командованием «Восток». В России в 2023 году ему заочно предъявили обвинения за действия, совершённые на посту командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Согласно данным СК России, по его приказу совершалось множество атак на Донбасс, в результате которых пострадали и погибли 645 человек, включая 43 детей.