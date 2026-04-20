19 апреля, 23:45

ПВО отражает налёт дронов над Туапсе, Геленджиком и Анапой

Украинские беспилотники снова попытались атаковать Кубань ночью 20 апреля. Взрывы гремят над Туапсе, Геленджиком и Анапой. Системы противовоздушной обороны активно отражают налёт. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

После полуночи люди слышали несколько десятков взрывов. Вражеские БПЛА сбивают в разных частях черноморского побережья. Очевидцы отмечают, что громче всего сейчас в районе Туапсе. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на земле пока нет.

В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели дополнительные ограничения

Ранее в Севастополе дроны повредили жилые дома. Беспилотники летели над морем и разными районами. Силы ПВО и Черноморский флот сбили восемь БПЛА.

Лия Мурадьян
