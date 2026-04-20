В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели дополнительные ограничения

Росавиация сообщила о дополнительных мерах безопасности на юге России. Аэропорты Краснодара и Геленджика временно ограничили приём и выпуск самолётов. Ведомство объясняет это необходимостью обеспечить безопасность полётов. Ограничения действуют в обоих аэропортах курортного региона.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00. Краснодар работает с 09:00 до 23:00. Пассажирам рекомендуют уточнять расписание перед вылетом.

Ранее атаку беспилотников отражали в Севастополе. Силы ПВО, Черноморский флот и мобильные огневые группы сбили восемь украинских БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили жилые дома в разных районах.