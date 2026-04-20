В Туапсе, где погиб ребёнок при атаке ВСУ, разбирают завалы в поисках останков

В Туапсе инициативная группа жителей уже пятые сутки разбирает завалы дома, в который в ночь на 16 апреля попал украинский беспилотник. По данным краевого оперштаба, в результате атаки погибла 14-летняя девочка.

Власти Краснодарского края уточняют, что в результате атаки БПЛА в Туапсе также пострадали несколько взрослых. Повреждены пять частных и один многоквартирный дом, для жителей организован пункт временного размещения.

Напомним, в Туапсе продолжаются поиски 14-летней девочки, которая числится пропавшей после удара украинского беспилотника по жилому дому. Мать подростка, Татьяна, несмотря на полученную травму руки, лично участвовала в разборе завалов. Во время атаки на женщину упала балка, врачи наложили швы, однако после оказания помощи она вернулась к месту трагедии. Семья девочки уже пережила утрату: её старший брат погиб в зоне СВО в 2023 году.