В Туапсе, где погиб ребёнок при атаке ВСУ, разбирают завалы в поисках останков
Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
В Туапсе инициативная группа жителей уже пятые сутки разбирает завалы дома, в который в ночь на 16 апреля попал украинский беспилотник. По данным краевого оперштаба, в результате атаки погибла 14-летняя девочка.
Власти Краснодарского края уточняют, что в результате атаки БПЛА в Туапсе также пострадали несколько взрослых. Повреждены пять частных и один многоквартирный дом, для жителей организован пункт временного размещения.
Напомним, в Туапсе продолжаются поиски 14-летней девочки, которая числится пропавшей после удара украинского беспилотника по жилому дому. Мать подростка, Татьяна, несмотря на полученную травму руки, лично участвовала в разборе завалов. Во время атаки на женщину упала балка, врачи наложили швы, однако после оказания помощи она вернулась к месту трагедии. Семья девочки уже пережила утрату: её старший брат погиб в зоне СВО в 2023 году.
А накануне, в ночь на 20 апреля жители Туапсе, Геленджика и Анапы снова пережили массированную атаку украинских беспилотников. В городах были слышны взрывы, работала система ПВО. По данным властей, в результате налёта есть один погибший мирный житель, в порту Туапсе произошёл пожар. Обломки БПЛА повредили 7 жилых многоэтажек и 4 социальных объекта. В городе отменены занятия в школах, ведётся ликвидация последствий разлива нефтепродуктов.
