В Туапсе потушили пожар на морском терминале после атаки БПЛА

В Туапсе полностью ликвидировали пожар, вспыхнувший на объекте морской инфраструктуры. Причиной возгорания стала ночная атака беспилотных летательных аппаратов 16 апреля, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В ликвидации огня участвовали более полутора сотен специалистов и 49 единиц спецтехники. Часть сил и средств предоставило Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.