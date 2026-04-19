В Туапсе потушили пожар на морском терминале после атаки БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski
В Туапсе полностью ликвидировали пожар, вспыхнувший на объекте морской инфраструктуры. Причиной возгорания стала ночная атака беспилотных летательных аппаратов 16 апреля, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
В ликвидации огня участвовали более полутора сотен специалистов и 49 единиц спецтехники. Часть сил и средств предоставило Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в ночь на 16 апреля дроны ВСУ совершили налёт на Краснодарский край. В Туапсе погибли два человека — дети пяти и 14 лет. Кроме того, пострадали семь человек. Власти пообещали оказать помощь близким жертв атаки.
