В Туапсе третий день разбирают завалы в поисках тела 14-летней девочки

Третьи сутки в Туапсе не прекращаются поисковые работы, связанные с трагическими последствиями ночной атаки беспилотника, произошедшей в минувший четверг. Специалисты и добровольцы продолжают усилия по обнаружению тела 14-летней девочки, которая считается погибшей в результате этого инцидента. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник управления ГО ЧС Туапсинского района Евгений Шевченко.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате удара БПЛА по жилому сектору погибли два человека: подросток и взрослая девушка. Ещё семь человек получили ранения различной степени тяжести.

«В доме трижды перебирали завалы, но останков ребёнка так и не нашли. Сейчас поиски продолжаются в лесополосе выше домовладений, а также осматриваются соседние участки», — уточнил Шевченко.

Задействовано 70 добровольцев. В краевой администрации пояснили: учитывая характер разрушений и показания матери, комната, где находилась девочка, полностью выжжена и уничтожена.

На месте спасатели нашли только фрагменты её одежды. Девочку официально признали погибшей, хотя найти тело пока не удаётся из-за высокой степени разрушения.

Напомним, что в Туапсе продолжаются поиски 14-летней девочки, пропавшей после удара украинского беспилотника по жилому дому. Мать подростка Татьяна, несмотря на травму, лично участвует в разборе завалов. Во время атаки на женщину упала балка — она получила ранение руки, и врачам пришлось накладывать швы. Однако после оказания помощи Татьяна сразу вернулась к месту трагедии. Семья уже пережила страшную утрату: её старший брат погиб в зоне СВО в 2023 году. Сейчас все надежды близких — на то, что девочку удастся найти живой.