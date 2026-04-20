В Туапсе ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов после атаки дронов ВСУ

В Туапсе ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов, вызванного атакой беспилотника, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. 19 апреля спутниковый снимок зафиксировал нефтяное пятно в полутора милях от порта.

Загрязнение акватории, по оценкам специалистов, охватило 10 тысяч квадратных метров. Это результат удара украинского БПЛА в ночь на 16 апреля, когда пострадала инфраструктура морского терминала.

Для локализации выставили боновые заграждения. В работах задействованы шесть судов порта Туапсе — быстроходные катера и нефтемусоросборщики.

Сбор нефтепродуктов продолжается и в реке Туапсе. Туда топливо попало из-за пожара на терминале в ночь атаки. Разлив удалось локализовать с помощью 750 метров бонов и пяти спецустройств, также оборудована нефтеловушка.

В начале месяца стало известно, что в Молдавии зафиксировали новый разлив нефтепродуктов в верховьях реки Днестр (граница с Украиной), в районе моста у села Унгурь Окницкого района. Правительство было созвано на экстренное совещание по указанию премьер-министра, а на месте уже работают 22 поглощающих фильтра, собирающих топливные пятна.