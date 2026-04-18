В Челябинской области прорвало дамбу, ЧС грозит затоплением нескольких посёлков

В Челябинской области прорвало дамбу на озере Кумляк, которое находится в 800 метрах от одноимённого села. Вода стремительно уходит из водоёма, образовав глубокую впадину в земле глубиной около трёх метров, и движется в сторону посёлков Житари, Малые Житари и Зерновой. Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы утверждают, что озеро мелеет на глазах — вода отошла от берега уже примерно на 20 метров. Образовавшиеся от потоков котлованы перерезали несколько дорог в населённые пункты. Местные жители уже называют произошедшее экологической катастрофой.

«Вода стремительно уходит, озеро мелеет на глазах. Ещё немного, и вместо озера будут лужи. Просим помощи, помочь предотвратить экологическое бедствие», —сказал житель Кумляка Станислав.

Местные утверждают, что глава района Вениамин Владельщиков приезжал на место и видел обстановку, но к данному моменту никаких действий по устранению протечки на дамбе не было произведено.

Тем временем, прорыв дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане уничтожил обширные приречные леса и кустарники. Грязевые массы могли перекрыть русло реки Дарвагчай у моря, спровоцировав локальные разливы. Кандилат географических наук Идрис Идрисов назвал возможные причины аварии: сильные весенние ливни на фоне влажной почвы после осенне-зимних осадков, быстрый сток с безлесных склонов, а также закупорку водосброса оползнем.