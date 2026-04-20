20 апреля, 08:41

Обломки БПЛА повредили 7 жилых многоэтажек и 4 соцобъекта в Туапсе

Обложка © Telegram / Сергей Бойко

В Туапсе власти оценивают ущерб после ночного налёта украинских дронов. Повреждения зафиксированы в семи многоэтажках, четырёх соцобъектах и в трёх административных зданиях. Всего обломки БПЛА задели 17 зданий, рассказали власти Туапсинского района.

«Продолжает поступать информация о повреждении остекления. Оно пострадало в 3 частных, 7 многоквартирных домах, 4 социально значимых объектах, 3 административных зданиях. Данные наверняка будут обновляться. Группы обхода готовы продолжить работу для оценки ущерба», — пишет глава города Сергей Бойко.

По словам мэра, повреждённая при налёте дронов газовая труба протяженностью около 15 метров, уже восстановлена.

Силы ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

Напомним, жители Туапсе, Геленджика и Анапы пережили ночную атаку беспилотников. В городах были слышны взрывы, работала система ПВО. В результате вражеского налёта есть один погибший мирный житель. Кроме того, в порту произошёл пожар. На фоне атаки в Туапсе отменены сегодня, 20 апреля, занятия в школах.

