Обломки БПЛА повредили 7 жилых многоэтажек и 4 соцобъекта в Туапсе
В Туапсе власти оценивают ущерб после ночного налёта украинских дронов. Повреждения зафиксированы в семи многоэтажках, четырёх соцобъектах и в трёх административных зданиях. Всего обломки БПЛА задели 17 зданий, рассказали власти Туапсинского района.
«Продолжает поступать информация о повреждении остекления. Оно пострадало в 3 частных, 7 многоквартирных домах, 4 социально значимых объектах, 3 административных зданиях. Данные наверняка будут обновляться. Группы обхода готовы продолжить работу для оценки ущерба», — пишет глава города Сергей Бойко.
По словам мэра, повреждённая при налёте дронов газовая труба протяженностью около 15 метров, уже восстановлена.
Напомним, жители Туапсе, Геленджика и Анапы пережили ночную атаку беспилотников. В городах были слышны взрывы, работала система ПВО. В результате вражеского налёта есть один погибший мирный житель. Кроме того, в порту произошёл пожар. На фоне атаки в Туапсе отменены сегодня, 20 апреля, занятия в школах.
