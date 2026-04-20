Обломки БПЛА повредили 7 жилых многоэтажек и 4 соцобъекта в Туапсе

В Туапсе власти оценивают ущерб после ночного налёта украинских дронов. Повреждения зафиксированы в семи многоэтажках, четырёх соцобъектах и в трёх административных зданиях. Всего обломки БПЛА задели 17 зданий, рассказали власти Туапсинского района.

«Продолжает поступать информация о повреждении остекления. Оно пострадало в 3 частных, 7 многоквартирных домах, 4 социально значимых объектах, 3 административных зданиях. Данные наверняка будут обновляться. Группы обхода готовы продолжить работу для оценки ущерба», — пишет глава города Сергей Бойко.

По словам мэра, повреждённая при налёте дронов газовая труба протяженностью около 15 метров, уже восстановлена.