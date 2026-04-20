Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 06:04

В школах и детсадах Туапсе отменили занятия из-за атаки дронов ВСУ

Обложка © Life.ru

В Туапсе отменили занятия в школах после ночной атаки беспилотников ВСУ. Ограничения коснулись всех учебных заведений города, сообщили в управлении образования муниципалитета.

«20 апреля 2026 года муниципальные и государственные школы города не работают. Дошкольные учреждения: четыре детских сада № 28, № 25, № 24 и № 22 работают без приёма детей», — сказано в сообщении.

Все остальные детсады в городе перешли в режим работы «дежурных групп». Там организовано питание и сон для детей, чьи родители заняты на работе. Меры введены для обеспечения безопасности детей и сотрудников образовательных учреждений.

Атака БПЛА повредила инфраструктуру морского порта Туапсе: что известно

Ранее жители Туапсе, Геленджика и Анапы сообщали о ночной атаке беспилотников. По их словам, в городах были слышны взрывы, а системы ПВО работали, отражая налёт. В результате есть один погибший мирный житель. Кроме того, в порту был замечен пожар.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Дети
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar