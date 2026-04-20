В школах и детсадах Туапсе отменили занятия из-за атаки дронов ВСУ

В Туапсе отменили занятия в школах после ночной атаки беспилотников ВСУ. Ограничения коснулись всех учебных заведений города, сообщили в управлении образования муниципалитета.

«20 апреля 2026 года муниципальные и государственные школы города не работают. Дошкольные учреждения: четыре детских сада № 28, № 25, № 24 и № 22 работают без приёма детей», — сказано в сообщении.

Все остальные детсады в городе перешли в режим работы «дежурных групп». Там организовано питание и сон для детей, чьи родители заняты на работе. Меры введены для обеспечения безопасности детей и сотрудников образовательных учреждений.