Атака БПЛА повредила инфраструктуру морского порта Туапсе: что известно

В морском порту Туапсе зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры после атаки беспилотников. На место происшествия выехали надзорные органы, ситуация находится под контролем.

«В Краснодарском крае органы прокуратуры контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. В морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры», — сообщила прокуратура Кубани.

Обеспечено взаимодействие со всеми службами для оперативного реагирования и оказания помощи жителям города. Ведомства координируют действия на месте. Контроль за ситуацией осуществляет Туапсинский межрайонный прокурор Евгений Елин. Также в район происшествия прибыл транспортный прокурор Евгений Завалин для оценки последствий в порту.

Для обращений граждан открыты горячие линии. В краевой прокуратуре принимают звонки по номеру +7 988-168-33-48, в Южной транспортной прокуратуре — по телефону +7 928-186-43-55.

Как уже писал Life.ru, в морском порту Туапсе погиб мужчина. Ещё один человек пострадал. Обломки изрешетили остекление в начальной школе и детском саду. Досталось музею, церкви и многоквартирному дому. А один из дронов задел газовую трубу.