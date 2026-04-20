Силы ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

Обложка © Минобороны России

Сто двенадцать украинских дронов за одну ночь уничтожили дежурные расчёты российских сил противовоздушной обороны. Об этом говорится в отчёте Минобороны РФ за период с 20:00 19 апреля до 07:00 20 апреля.

Силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники самолётного типа над семью регионами. В списке – Астраханская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская области, Краснодарский край, Республика Крым. А также дроны ВСУ сбили над акваториями Азовского и Чёрного морей.

БПЛА уничтожили за одиннадцать часов – это почти 10 дронов в час.

Двое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Брянской области

Как уже писал Life.ru, ночной кошмар пережил Туапсе. В морском порту погиб мужчина. Ещё один человек пострадал. Обломки изрешетили остекление в начальной школе и детском саду. Досталось музею, церкви и многоквартирному дому. А один из дронов задел газовую трубу.

