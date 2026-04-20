Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 апреля, 02:46

Пожар вспыхнул в порту Туапсе во время налёта дронов ВСУ

В результате массированной атаки украинских дронов в порту города Туапсе начался пожар. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и других оперативных служб. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Серей Бойко.

«Есть возгорания на морском терминале. На всех очагах задействованы пожарные расчёты и спасательные службы», — указал он в Telegram-канале.

В административных и жилых зданиях в черте города выбило стёкла. Сейчас на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Беспилотную опасность в Туапсе отменили около 5:30 утра. Жителей просят не приближаться к обломкам.

ПВО отражает налёт дронов над Туапсе, Геленджиком и Анапой

Также в порту Туапсе в результате налёта погиб один мирный житель. Ещё один человек получил ранения. С пострадавшим сейчас работают врачи, которые делают всё необходимое.

BannerImage
Лия Мурадьян
