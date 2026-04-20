Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 апреля, 15:36

За ударами по Туапсе разглядели «новую тактику» ВСУ

Военный эксперт Кнутов заявил о новой тактике ВСУ при атаках дронов на Туапсе

Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

После новой атаки ВСУ на Туапсе в центре внимания снова оказался не только ущерб, но и сама схема ударов. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с сайтом МК.ru заявил, что враг всё чаще начал сериями бить по одной и той же цели, чтобы перегружать и истощать систему ПВО.

Такая же тактика, по версии собеседника издания, проявлялась раньше при атаках на Сочи, а теперь используется и на всём черноморском побережье Краснодарского края.

Официально сообщалось, что в ночь на 20 апреля Туапсе снова оказался под атакой БПЛА. В городе были повреждены объекты портовой и городской инфраструктуры, в ряде зданий выбило стёкла, а в порту начался пожар. По последним данным, в результате удара погиб один человек, число пострадавших выросло до трёх. Отдельную тревогу вызывает экологический след предыдущего удара. После атаки 16 апреля в районе Туапсе зафиксировали разлив нефтепродуктов: сначала в реке, а затем и в акватории рядом с портом. Власти сообщали о загрязнении площадью около 10 тысяч квадратных метров и начале работ по локализации и сбору нефтепродуктов.

В Туапсе, где погиб ребёнок при атаке ВСУ, разбирают завалы в поисках останков
Марина Фещенко
