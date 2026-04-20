20 апреля, 14:54

Енот ворвался в магазин и завалился спать после битвы с куском пенопласта

В Дагомысе енот вломился в магазин косметики и устроил там погром

В Дагомысе енот проник в магазин косметики, разгромил витрины, увлечённо покромсал пенопласт и заснул прям на месте преступления. Полицию вызывать не стали. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Sochi Today».

Енот устроил погром в магазине косметики. Видео © Telegram / Sochi Today

В Дагомысе на Батумском шоссе, 41 случился дерзкий и невероятно пушистый налёт. Целью стал магазин косметики из Японии и Кореи, куда пробрался енот.

По словам очевидцев (и по следам погрома), животное использовало подручные средства для проникновения. Затем енот принялся крушить всё вокруг: досталось мебели, упаковочным материалам и самим товарам. Сильнее всего хищника заинтересовал пенопласт — с ним он провозился дольше всего, пока окончательно не обессилел и не рухнул спать посреди хаоса.

Сумма ущерба оценивается в несколько тысяч рублей.

Банда енотов из Московского зоопарка вышла из спячки и «разогнала пищеварение» вкусняшками
Банда енотов из Московского зоопарка вышла из спячки и «разогнала пищеварение» вкусняшками

В начале декабря уже была похожая история. Тогда фигурантом стал енот, устроивший дебош в алкогольном супермаркете. Предположительно, он пролез внутрь через подвесной потолок. После этого хищник продегустировал несколько бутылок алкоголя и уснул неподалёку от туалета.

Обложка © Telegram / Sochi Today

Владимир Озеров
