Банда енотов из Московского зоопарка вышла из спячки и «разогнала пищеварение» вкусняшками

В Московском зоопарке завершилась зимняя спячка енотов-полоскунов, обитающих на Старой территории, и зверьки постепенно возвращаются к привычной жизни. По словам генерального директора Светланы Акуловой, сейчас группу составляют многодетная мама Титя и трое её потомков — Аким, Груша и самый младший Шоня.

В Московском зоопарке после зимнего сна проснулись еноты-полоскуны. Видео © Пресс-служба Московского зоопарка.

Звери погрузились в сон ещё в начале декабря, а в самые снежные месяцы — январь и февраль — практически не покидали укрытия. За время отдыха каждый представитель семейства потерял около 30% веса, что считается естественным физиологическим процессом. Помимо этой группы, в служебных помещениях пробудились самки Крошка и Дуня вместе с самцом Прошей.

В отличие от сурков или ежей, впадающих в глубокий сон, еноты практикуют лёгкий вариант. Они сохраняют способность просыпаться и в солнечные дни могут выйти из домика, прогуляться по вольеру или откликнуться на приход кипера с лакомством. После лёгкого обеда зверьки снова охотно погружаются в сон, сворачиваясь в домике в один большой пушистый клубок.

«Вся наша группа енотов прекрасно перенесла зимний сезон. Сразу после выхода из сна мы предлагаем животным корма в небольшом количестве, чтобы аккуратно «разогнать» пищеварение. Киперы постоянно следят за состоянием животных и условиями в вольере. Сейчас еноты чувствуют себя отлично и постепенно возвращаются к привычному уровню активности», — рассказала Светлана Акулова.

Рацион енотов-полоскунов включает креветки, перепелиные яйца, бананы, арбузы, инжир, финики, курагу, сезонные фрукты с овощами, а также грызунов и разнообразные орехи. В летние месяцы основу меню составляет растительная пища — бахчевые, ягоды и фрукты. К осени акцент смещается в сторону белковых кормов для накопления жировой прослойки перед спячкой. Зимний сон является важнейшим этапом в жизни этих животных, позволяющим организму обновиться и получить передышку.

Многие посетители удивляются привычке енотов полоскать пищу, ошибочно связывая её с чистоплотностью. На самом деле кожный покров на подушечках лап у этих зверьков очень чувствителен, и при намокании тактильные ощущения обостряются, помогая получить максимум сведений о предмете. В дикой природе такой навык незаменим при ловле раков и лягушек на мелководье. В неволе инстинкт остаётся настолько сильным, что енот может тщательно «прополоскать» даже сахар, который от этого бесследно растворится.

Понаблюдать за пробудившимися енотами-полоскунами и их забавными повадками можно на Старой территории Московского зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке зафиксировали массовый выход бурых и гималайских медведей из зимней спячки. Первыми отошли от зимнего сна Алладин, Гром и пожилая медведица по кличке Бабуля, которые содержатся на новой территории. На Старой площадке уже бодрствуют Фаня и Вася, а в вельском филиале зоопарка проснулся Миша, тогда как его сосед Яша продолжает спать.