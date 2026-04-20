В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает сайт Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края. Подземные толчки зафиксированы 20 апреля в 13:34 по московскому времени на глубине 6,5 км.

По данным оперативного штаба региона, разрушений нет. Объекты городской инфраструктуры работают в штатном режиме. Сочи находится в сейсмически активной зоне. В начале марта в районе курорта уже фиксировались землетрясения магнитудой до 4,5. Жители и гости города могли почувствовать лёгкие колебания, но серьёзных последствий не ожидается.