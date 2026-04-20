В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает сайт Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края. Подземные толчки зафиксированы 20 апреля в 13:34 по московскому времени на глубине 6,5 км.
По данным оперативного штаба региона, разрушений нет. Объекты городской инфраструктуры работают в штатном режиме. Сочи находится в сейсмически активной зоне. В начале марта в районе курорта уже фиксировались землетрясения магнитудой до 4,5. Жители и гости города могли почувствовать лёгкие колебания, но серьёзных последствий не ожидается.
Ранее в Японии после землетрясения у побережья Тохоку объявили угрозу цунами высотой до 3 метров. Волны достигли побережья: в Иватэ зафиксировали подъём воды до 70 см. Эвакуированы более 156 тысяч человек. Пострадали два человека: 20-летняя девушка в Аомори и 80-летний мужчина, сломавший ногу.
