Два человека пострадали при землетрясении в Японии, магнитуда повышена до 7,7

В Японии зафиксированы первые пострадавшие после мощного землетрясения, которое произошло к востоку от побережья японского региона Тохоку. Об этом сообщает агентство Kyodo.

20-летняя девушка получила лёгкие травмы после падения в префектуре Аомори. А в префектуре Иватэ 80-летний мужчина упал на парковке и сломал ногу. Сильные подземные толчки были зарегистрированы у северного побережья острова Хонсю.

Магнитуда землетрясения составила 7,5, очаг находился на глубине около 18 километров. Метеорологическое агентство Японии пересмотрело параметры землетрясения на северо-востоке страны, увеличив его магнитуду до 7,7.

После сейсмического события была объявлена угроза цунами. К настоящему моменту высота волн достигала примерно 80 сантиметров у побережья Иватэ. Власти также объявили эвакуацию — покинуть опасные районы должны более 170 тысяч человек в пяти префектурах.

