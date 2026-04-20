В Японии эвакуируют 156 тыс. человек после землетрясения магнитудой 7,5 на Хонсю

В Японии более 156 тысяч человек получили распоряжение на эвакуацию после мощного землетрясения магнитудой 7,5. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на управление пожарной охраны.

Подземные толчки произошли в Тихом океане на севере острова Хонсю, в районе префектур Аомори и Иватэ. Очаг залегал на глубине 10 километров. Объявлена угроза цунами. К настоящему моменту максимальная высота волны зафиксирована у побережья префектуры Иватэ — 80 сантиметров.

Эвакуация объявлена в пяти префектурах: Хоккайдо, Аомори, Иватэ, Мияги и Фукусима. Всего подлежат выселению 156,5 тысячи человек. Максимальная интенсивность толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Ещё одна сейсмическая активность высокой интенсивность была зафиксирована вчера: у побережья Самоа в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр подземных толчков находился в 201 километре к юго-западу от столицы государства Апиа.