19 апреля, 19:16

У берегов Самоа зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

В районе побережья Самоа в Тихом океане зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана недалеко от островного государства Самоа. Эпицентр находился на расстоянии 201 километра к юго-западу от столицы страны Апиа.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала. Угроза возникновения цунами после сейсмического события не объявлялась.

В штате Невада произошло землетрясение магнитудой 5,7
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 в акватории Японского моря у берегов Приморского края. Подземные толчки были отмечены около 8:00 утра по местному времени. Сейсмическое событие произошло в районе Лазовского округа между посёлком Преображение и селом Валентин.

Милена Скрипальщикова
