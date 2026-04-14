14 апреля, 03:17

В штате Невада произошло землетрясение магнитудой 5,7

В американском штате Невада произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщило Европейско-средиземноморское сейсмологическое агентство.

Эпицентр сейсмического события находился на расстоянии 72 километров к востоку от города Рино, население которого составляет около 241 тысячи жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что в акватории Чёрного моря у берегов Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,7. Толчки зафиксировали в 32 километрах от береговой линии. Пострадавших и разрушений также не было.

Юния Ларсон
